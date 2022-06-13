Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Михалков посетовал на развал «великой страны СССР»

Михалков заявил, что День России напоминает ему об исчезновении «великой страны СССР»

Фото: Boris Kavashkin / Globallookpress.com

Режиссер Никита Михалков поздравил соотечественников с Днем России, отметив, что сам встречает этот праздник «со слезами на глазах» из-за ностальгии по временам СССР. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

«Для меня этот праздник, как говорится в песне, «со слезами на глазах», потому что он ознаменовывает исчезновение нашей великой огромной страны — Советского Союза. Глупо сейчас охать и ахать, искать виноватых — они известны. Но все равно День России — это День России. С праздником!» — сказал кинематографист.

Накануне Михалков, выступая на церемонии награждения в Кремле Героев Труда и лауреатов государственных премий, заявил, что На Западе ошиблись с прогнозами о президенте России Владимире Путине как о договороспособном чиновнике. По мнению деятеля культуры, глава государства «раздражает западных партнеров». «Вы очень раздражаете тех, кто 20 с лишним лет назад думал, что в Кремль пришел послушный, договороспособный, выполняющий чужие желания чиновник. Господь управил так, что они ошиблись», — сказал Михалков, обращаясь к Путину.

Что делать?
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Столтенберг допустил возможность территориальных уступок Украины
Бойца ММА из мема «Москва. Метро Люблино» депортировали из России
В США рассказали о китайских самолетах «с российской ДНК»
В США увидели возможность завести уголовное дело на Трампа
Российский блогер нашел ящик зубов в заброшенном здании
Михалков посетовал на развал «великой страны СССР»
Названо идеальное место для гнездования летучих мышей в городе
Пленный рассказал об обмене гранат на наркотики среди украинских бойцов
Треть членов ВТО пообещала способствовать экспорту украинских товаров
В сети поспорили об ухоженности женщин в СССР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.