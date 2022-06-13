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Спорт

Чемпионка UFC Шевченко назвала желаемых соперниц

Чемпионка UFC Валентина Шевченко захотела боя против Миши Тэйт или Лорен Мерфи

Фото: Diego Ribas / globallookpress.com

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко назвала желаемых соперниц в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Ее слова приводит MMA Fighting.

34-летняя чемпионка UFC в наилегчайшем весе обратила внимание, что в июле подерутся Миша Тэйт и Лорен Мерфи. «Это будет удивительный поединок. Если Мерфи одержит победу, она получит шанс на реванш. А если Тэйт — то мы смогли бы устроить бой в конце года», — заявила Шевченко.

На UFC 275 в Сингапуре Шевченко одержала победу над Талией Сантос раздельным решением судей. Как позже заявила чемпионка UFC, она дралась с бразильянкой с травмой стопы.

Шевченко в седьмой раз подряд защитила титул чемпионки UFC. Одной из претенденток была Мерфи. В сентябре 2021-го она уступила Шевченко нокаутом.

Николай Костюков
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