Теннисистка-чемпионка рассказала о попытке покончить с собой

Австралийская теннисистка Елена Докич призналась, что весной была близка к самоубийству

Австралийская теннисистка Елена Докич рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что пыталась покончить с собой весной 2022 года.

Бывшая четвертая ракетка мира призналась, что была близка к самоубийству из-за расставания с партнером Тином Бикичем, с которым прожила вместе 19 лет. Она отметила, что ее спасло своевременное обращение за помощью к специалистам. «Не скажу, что сейчас у меня все хорошо, но я определенно на пути к выздоровлению. Я верю, что грустить — это нормально, просто продолжай бороться и возвращайся. Не стыдитесь того, что вы чувствуете», — поделилась спортсменка.

Докич — чемпионка десяти турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2014 году она завершила карьеру, после чего стала тренером и комментатором.

8 января бывший защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о попытке самоубийства в возрасте 15 лет. Футболист признался, что тяжело переживал смерть родителей и у него возникла мысль о самоубийстве. Маммана отметил, что его остановил незнакомец.