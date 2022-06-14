Цена на нефть взлетела

Цена на нефть Brent превысила 125 долларов за баррель

Цена на нефть Brent взлетела до отметки выше 125 долларов за баррель в ходе торгов 14 июня впервые с начала марта. Позднее стоимость августовских фьючерсов скорректировалась до 123,8 доллара, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость WTI также растет — до 122,2 доллара, на максимуме она приближалась к 124 долларам.

Нефть дорожает на фоне ограниченного предложения, перевесившего опасения по поводу того, что спрос на топливо упадет из-за перспектив рецессии в Китае, сталкивающемся с очередной вспышкой коронавируса, отмечает Reuters. Ситуация с поставками на глобальном уровне усугубилась из-за снижения экспорта из Ливии, вызванного политическим кризисом в стране.

При этом рынок сталкивается с перспективой ограничений по импорту нефти из России, которые согласовал Евросоюз. По оценкам аналитика компании OANDA Джефри Халли, компенсировать выпадающие объемы на глобальном уровне не удастся.

Рост цен на нефть в последние два года уже оказался максимальным за полвека, подсчитали специалисты Всемирного банка. Цены подскочили на 350 процентов с минимальных показателей за период пандемии. Аналитики ожидают, что стоимость может превысить 150 долларов за баррель.