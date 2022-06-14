В ДНР объяснили просьбу о дополнительной помощи у России

Басурин заявил, что ДНР рассчитывает на более активное применение ракет с помощью России

Донецкая народная республика (ДНР) попросила дополнительной помощи у России, поскольку рассчитывает, таким образом, на более активное применение ракет наземного и воздушного базирования. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин. Его слова приводит РИА Новости.

«Чтобы больше здесь было применения ракет наземного и воздушного базирования, которое поможет быстрее уничтожить данные группировки противника, который сконцентрировал большое количество вооружения, именно артиллерии — речь шла об этом. Потому что это поможет уничтожить западное оружие», — объяснил он в эфире телеканала «Россия-1».

Басурин также добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) давно планировали массированные обстрелы Донецка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин запросил у России дополнительные союзнические силы из-за растущего числа обстрелов Донецка украинскими военными. По его словам, необходимо использовать возможности всех союзников.

13 июня Донецк подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Пострадали 33 человека, пятеро погибли. Советник главы правительства ДНР Ян Гагин сообщил, что снаряды попали в людный рынок в центре города. Вечером 13 июня снаряд ВСУ попал в родильный дом в Донецке.