Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Критик американских властей нашел у них чудовищные ошибки

Политический обозреватель Дор заявил об ошибках Вашингтона в оценке экономики России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Автор YouTube-канала Джеймс Дор, известный своей критикой в адрес демократической партии США, нашел у властей чудовищные ошибки при оценке российской экономики, следует из видео, опубликованного на его канале.

Ролик озаглавлен «Санкции в отношении России бьют по США гораздо больше, чем по России». Дор обратил внимание на то, что доходы России от экспорта энергоносителей продолжают расти, а из-за роста цен на них страдают импортеры топлива. Он также сослался на оценки французского экономиста Жака Сапира, который указал, что военная операция на Украине продемонстрировала недооцененную важность российской экономики.

Дор, который начинал свою карьеру как стендап-комик, обратил внимание и на то, что рубль стал «сильнейшей валютой мира».

Укрепление российской валюты, отмечающееся в последние недели, при этом на деле невыгодно экспортерам и бюджету страны и, как отмечали в Минэкономразвития, несет с собой экономические риски. На торгах 14 июня курс доллара опускался ниже отметки в 56 рублей.

По оценкам источников Bloomberg, укрепление рубля может быть осознанной политикой Центрального банка, допускающего его даже в ущерб бюджету для борьбы с инфляцией. По итогам мая показатель роста цен превысил 17 процентов, однако на недельном уровне Росстат уже фиксировал дефляцию.

Ударная волна


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о взятии Камышевахи
Московский массажист избил клиентку и надругался над ней
Любителям питаться фастфудом и «отрабатывать» калории в спортзале дали совет
Москвич переделал часть квартиры бывшей жены под кабинет стоматолога
Россиянин убил знакомого после телефонной ссоры
Армянская оппозиция решила изменить протестную стратегию
Старшего преподавателя российского вуза осудили за взятки от 150 студентов
Психолог назвал причины отсутствия счастья у россиян
Богатейшие люди мира потеряли почти полтора триллиона долларов
Британию предложили привлечь к отвественности за поставки оружия Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.