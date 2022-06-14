Критик американских властей нашел у них чудовищные ошибки

Политический обозреватель Дор заявил об ошибках Вашингтона в оценке экономики России

Автор YouTube-канала Джеймс Дор, известный своей критикой в адрес демократической партии США, нашел у властей чудовищные ошибки при оценке российской экономики, следует из видео, опубликованного на его канале.

Ролик озаглавлен «Санкции в отношении России бьют по США гораздо больше, чем по России». Дор обратил внимание на то, что доходы России от экспорта энергоносителей продолжают расти, а из-за роста цен на них страдают импортеры топлива. Он также сослался на оценки французского экономиста Жака Сапира, который указал, что военная операция на Украине продемонстрировала недооцененную важность российской экономики.

Дор, который начинал свою карьеру как стендап-комик, обратил внимание и на то, что рубль стал «сильнейшей валютой мира».

Укрепление российской валюты, отмечающееся в последние недели, при этом на деле невыгодно экспортерам и бюджету страны и, как отмечали в Минэкономразвития, несет с собой экономические риски. На торгах 14 июня курс доллара опускался ниже отметки в 56 рублей.

По оценкам источников Bloomberg, укрепление рубля может быть осознанной политикой Центрального банка, допускающего его даже в ущерб бюджету для борьбы с инфляцией. По итогам мая показатель роста цен превысил 17 процентов, однако на недельном уровне Росстат уже фиксировал дефляцию.

Ударная волна



