Медведев побил рекорд Кафельникова по заработанным призовым среди россиян

Даниил Медведев побил рекорд Евгения Кафельникова по заработанным призовым среди россиян

Первая ракетка мира Даниил Медведев побил рекорд Евгения Кафельникова по сумме заработанных за карьеру призовых среди россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

После выступления на турнире в Хертогенбосе (Нидерланды), где россиянин дошел до финала, количество заработанных им денег практически достигло 23,9 миллиона долларов. Теперь Медведев превосходит достижение соотечественника почти на десять тысяч.

На третьем месте в российском рейтинге находится Николай Давыденко, на счету которого более 16,1 миллиона долларов. На четвертой и пятой строчках расположились Марат Сафин (14,3 миллиона) и Михаил Южный (14,2 миллиона).

26-летний Медведев вновь возглавил рейтинг ATP 13 июня. За день до этого он проиграл в финале турнира в Хертогенбосе 205-й ракетке мира Тиму ван Рейхтовену.