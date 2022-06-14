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Спорт

Медведев побил рекорд Кафельникова по заработанным призовым среди россиян

Даниил Медведев побил рекорд Евгения Кафельникова по заработанным призовым среди россиян

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Первая ракетка мира Даниил Медведев побил рекорд Евгения Кафельникова по сумме заработанных за карьеру призовых среди россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

После выступления на турнире в Хертогенбосе (Нидерланды), где россиянин дошел до финала, количество заработанных им денег практически достигло 23,9 миллиона долларов. Теперь Медведев превосходит достижение соотечественника почти на десять тысяч.

На третьем месте в российском рейтинге находится Николай Давыденко, на счету которого более 16,1 миллиона долларов. На четвертой и пятой строчках расположились Марат Сафин (14,3 миллиона) и Михаил Южный (14,2 миллиона).

26-летний Медведев вновь возглавил рейтинг ATP 13 июня. За день до этого он проиграл в финале турнира в Хертогенбосе 205-й ракетке мира Тиму ван Рейхтовену.

Алексей Гусев
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