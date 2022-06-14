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Российские школьницы от скуки жестоко избили 13-летнюю сверстницу

На Урале две школьницы от скуки жестоко избили 13-летнюю девочку из многодетной семьи

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Каменске-Уральском Свердловской области две школьницы от скуки жестоко избили 13-летнюю сверстницу из многодетной семьи. Об этом сообщаетcя на сайте региональной прокуратуры.

Уральские подростки выследили девочку в беседке возле поселкового карьера. Сначала школьницы ее оскорбляли, а затем пустили в ход кулаки. Они оттаскали сверстницу за волосы и пинали ее, пишет KP.RU.

Весь конфликт подростки снимали на видео. Пострадавшая школьница воспитывается в многодетной семье. Мать девочки часто пьет и поднимает руку на детей.

По данным источника, знакомого с ситуацией, одна из нападавших оскорбилась, что 13-летняя россиянка в шутку назвала «папашей» ее отца.

Представители свердловской прокуратуры уже запросили всю информацию об участницах конфликта. Также они подтвердили, что детей правоохранителям временно пришлось изъять из семьи. Их поместили в реабилитационный детский центр.

Ранее в Челябинске в микрорайоне Чурилово подростки толпой жестоко избили сверстника. Мальчика удалось спасти случайным прохожим.

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Анна Щербакова
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