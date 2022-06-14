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«Роскосмос» возобновил консультации с Европой по совместному проекту ExoMars

«Роскосмос» сообщил о возобновлении консультаций с ЕКА по совместному проекту ExoMars

Фото: Roscosmos/ Globallookpress.com

«Роскосмос» возобновил консультации с Европейским космическим агентством (ЕКА) по совместному проекту ExoMars, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«"Роскосмос" и ЕКА продолжают рабочие контакты, в том числе, по тематике "ЭкзоМарс"», — говорится в заявлении организации.

Ранее 12 июня о возобновлении диалога сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, ресурса приборов и посадочной платформы «Казачок» для астробиологической программы хватит, чтобы запустить аппарат в 2024 году.

Глава «Роскосмоса» добавил, что организация рассчитывает получить ответ в 20-х числах июня. Он уточнил, что шанс положительного решения составляет семь-восемь процентов.

В конце февраля Европейское космическое агентство назвало совместный с Россией запуск марсианской миссии ExoMars в 2022 году маловероятным из-за ситуации вокруг Украины и введения антироссийских санкций.

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Марина Совина
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