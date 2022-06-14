Отец унесенного в открытое море на матрасе ребенка назвал причину случившегося

Отец унесенного в открытое море на матрасе мальчика заявил, что это произошло из-за ветра

Отец мальчика, которого унесло в открытое море на надувном матрасе в Крыму вместе с девочкой, в беседе с «Известиями» назвал причину случившегося, заявив, что трагедия произошла из-за сильного ветра.

Отец утонувшего ребенка сказал, что до детей пытались доплыть 12 человек, но на море были большие волны, ветер дул очень сильно. «Сын с девочкой шести лет на надувном матрасе. Две секунды ровно — и все», — сказал он.

Кроме того, по его словам, спасатели прибыли на место происшествия лишь спустя полтора часа после случившегося.

О пропаже детей стало известно 13 июня. Их унесло в открытое море на матрасе в результате порывистого ветра на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения. Позднее спасатели нашли детей мертвыми. Отмечается, что на пляже отсутствовали предупреждающие знаки о запрете или ограничении купания. Следователи дадут оценку данному обстоятельству. Также СК даст оценку исполнению родительских обязанностей семьями погибших.