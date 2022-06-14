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Кремль прокомментировал усиление обстрелов ДНР и ЛНР Украиной

Пресс-секретарь Путина Песков назвал варварством усиление обстрелов ДНР и ЛНР Украиной
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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Усиление обстрелов Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) со стороны Украины является варварством. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Мы видим совершенно варварские обстрелы гражданских объектов, варварские! Мы за последние дни были свидетелями интенсификации этих обстрелов», — заявил представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что защита населения ДНР и ЛНР является одной из целей спецоперации.

«Главной и основной задачей специальной военной операции является обеспечение безопасности и защита людей», — подытожил Песков.

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13 июня Донецк подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Пострадали 33 человека, пятеро погибли. Советник главы правительства ДНР Ян Гагин сообщил, что снаряды попали в людный рынок в центре города. Вечером 13 июня снаряд ВСУ попал в родильный дом в Донецке.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию бывшей советской республики, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).

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Валерий Розенберг
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