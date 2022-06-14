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Пропавшая россиянка пять дней в одиночку выживала в кавказских лесах

Спасатели нашли женщину, пропавшую пять дней назад в лесах Ингушетии

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

В Ингушетии спасатели нашли женщину, пропавшую 9 июня в лесу в районе села Сурхахи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Женщину разыскивали в течение пяти суток. Во вторник, 14 июня, на ее поиски отправились более 100 добровольцев. Все это время россиянка в одиночку выживала в кавказских лесах.

В ведомстве добавили, что сейчас женщину осматривают прибывшие на место врачи, которые оказывают ей необходимую помощь.

Это не первый случай, когда россиянам приходится в одиночку выживать в дикой природе. В октябре 2021 года в Якутии нашли потерявшегося оленевода, который два месяца провел в тайге. Мужчину нашли в сильно истощенном состоянии, у него диагностировали обморожение ноги. Все это время россиянин делал капканы из проволоки, ловил рыбу и жарил белок на огне.

В сентябре того же года в Иркутской области нашли москвичку, которая больше двух недель провела одна в тайге. Женщина сплавлялась с супругом на катамаране, когда тот перевернулся. Впоследствии мужчина скончался, и россиянка самостоятельно пыталась выбраться из леса.

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Константин Лысяков
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