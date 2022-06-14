Литва оценила идею об отказе от признания независимости страны

Глава МИД Ландсбергис заявил об опасении Литвы закона об отказе от признания независимости

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в беседе с изданием Foreign Policy оценил идею об отказе от признания независимости страны.

«Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой для Литвы, и мы воспринимаем все эти угрозы всерьез», — сказал министр, добавив, что Литва относится к этой идее с повышенным вниманием, несмотря на то, что она исходит не от высших должностных лиц.

«Мы очень серьезно относимся ко всему, что заявляют в Москве», — подчеркнул Ландсбергис.

Ранее депутат литовского Сейма Матас Малдейкис заявил, что, если Госдума России отменит постановление о признании независимости Литвы, та в свою очередь расторгнет Поляновский договор, заключенный в XVII веке, и потребует вернуть Смоленск. Таким образом он ответил на инициативу российского депутата Евгения Федорова, предложившего отменить постановление Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года, согласно которому Москва признавала независимость Вильнюса.