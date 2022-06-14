Кремль прокомментировал просьбу главы ДНР усилить «союзническую помощь»

Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал просьбу ДНР усилить «союзническую помощь»

Вопрос о необходимости усилить группировку Вооруженных сил России в Донбассе находится в ведении Министерства обороны. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя просьбу главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина усилить «союзническую помощь» в связи с массовыми обстрелами Донецка и многочисленными жертвами среди мирного населения, сообщает во вторник, 14 июня, ТАСС.

Ранее Пушилин запросил у России дополнительные силы. По его словам, будут задействованы все необходимые возможности, в первую очередь, Российской Федерации. Он добавил, что власти ДНР принимают «исчерпывающие меры», чтобы обеспечить безопасность граждан в кратчайшие сроки.

13 июня Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских войск, в результате чего пострадали 33 человека и 5 погибли. Удары нанесли пятью ракетами реактивной системы залпового огня «Град» по Куйбышевскому району и четырьмя снарядами калибром 122 миллиметра по Кировскому району. Советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что снаряды попали в людный рынок в центре города.

Вечером 13 июня снаряд ВСУ попал в родильный дом в Донецке. Находившихся в здании женщин эвакуировали в подвал, благодаря действиям медработников жертв удалось избежать.