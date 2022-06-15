Найдено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны

Поисковики нашли массовое захоронение времен Великой Отечественной войны под Выборгом

Члены поискового отряда «Терра» нашли массовое захоронение в деревне Дятлово под Выборгом 14 июня. По предварительным данным, тела захоронили в годы Великой Отечественной войны. В связи с находкой следователи проводят проверку, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону, пишет ТАСС.

«В настоящее время извлечены костные останки 17 человек, также обнаружены элементы обмундирования, гильзы. По данному факту следственным отделом по городу Выборг проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола и причины смерти.

В мае участники экспедиции «Дальневосточный фронт-2022» обнаружили на Сахалине фляжку советского солдата с надписью.

В июле 2021 года останки советских и немецких солдат обнаружили во время земельных работ в Аксайском районе Ростовской области.