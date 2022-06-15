Путин изложил Си Цзиньпину свою позицию по Украине

Президент России Путин изложил лидеру КНР Си принципиальные оценки по ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин в беседе с китайским лидером Си Цзиньпином изложил тому свои принципиальные оценки ситуации на Украине, а также описал условия проведения спецоперации на ее территории. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Председатель КНР отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов перед лицом созданных внешними силами вызовов ее безопасности», — добавили в сообщении.

В прошлом разговоре политиков китайский лидер заявил о всесторонней ответственности за урегулирование ситуации на Украине. Он также предложил оказать поддержку в урегулировании. С таким же предложением выступает президент Франции Эммануэль Макрон. Он считает, что Москве и Киеву все равно придется вести переговоры после установления на Украине режима прекращения огня.