Стресс ускорил старение иммунной системы

В Университете Южной Каролины связали ускоренное старение иммунитета со стрессом

Ученые Университета Южной Каролины выяснили, что стресс ускоряет старение иммунной системы, потенциально увеличивая риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и тяжесть вирусных инфекций. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

С возрастом иммунная система естественным образом начинает резко снижать свою активность, что известно под названием иммуносенесценции. Иммунный профиль человека ослабевает и характеризуется избыточным числом изношенных лейкоцитов и дефицитом свежих, «наивных» лейкоцитов, готовых противостоять инфекциям и дефектным клеткам. Иммунное старение связано не только с раком, но и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным риском пневмонии, снижением эффективности вакцин и дисфункцией органов.

Исследователи проанализировали данные о 5744 взрослых старше 50 лет, которые заполнили опросник для оценки уровня стресса из-за различных жизненных обстоятельств. Образцы крови добровольцев были изучены с помощью проточной цитометрии — метода подсчета и классификации клеток крови с помощью лазера.

Оказалось, что люди с более высокими показателями стресса имели более старый иммунный профиль с высоким процентом изношенных лейкоцитов. Связь между стрессовыми жизненными событиями и меньшим количеством активных Т-клеток оставалась существенной даже после учета уровня образования, курения, употребления алкоголя, индекса массы тела, расы или этнической принадлежности.

Улучшение режима питания и физических упражнений у пожилых людей может помочь компенсировать иммунное старение, связанное со стрессом, отмечают ученые.