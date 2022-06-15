В Совете Федерации заявили о нарастании темпов сдачи Киевом территорий

Сенатор Бондарев заявил о нарастании темпов сдачи Киевом территорий

Темпы сдачи Вооруженными силами Украины (ВСУ) подконтрольных Киеву территорий нарастают. Об этом в среду, 15 июня, в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации Виктор Бондарев.

«Уже не формируются новые добровольческие националистические батальоны, не пополняются новыми силами уже существующие. Зато создаются другого типа добровольческие батальоны — для защиты освобождённых территорий от агрессии ВСУ: например, в Запорожье», — констатировал сенатор.

Комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Украине придется вести переговоры с Россией, Бондарев выразил мнение, что третьи страны объективно оценивают перспективы дальнейших попыток Украины к сопротивлению российской специальной операции.

«Полагаю, что с каждым днем все больше стран будет призывать Украину к мирным переговорам, чтобы потом ассоциироваться в глазах широкой общественности с миротворцами, а не с разжигателями войны», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон во время визита в Румынию указал на неизбежность возвращения Киева к диалогу с Москвой после установления на Украине режима прекращения огня. Он полагает, что за столом переговоров также будут находиться и представители европейских стран, чтобы выступить гарантами безопасности.