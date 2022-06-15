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Спорт

Осужденного за изнасилование хоккеиста из США захотели в КХЛ

Совершивший изнасилование хоккеист Рид Буше получил предложение от минского «Динамо»
Рид Буше

Рид Буше. Фото: China Wong / Wikimedia

Изнасиловавший несовершеннолетнюю девочку американский хоккеист Рид Буше получил предложение от минского «Динамо». Об этом сообщает Metaratings.ru

По информации источника, белорусский клуб рассматривает нападающего в качестве усиления на следующий сезон. Отмечается, что стороны находятся в процессе переговоров.

1 февраля Буше приговорили к одному году тюрьмы условно в США. Ему был назначен испытательный срок в четыре года. После этого «Локомотив» расторг контракт с осужденным игроком.

13 декабря прошлого года в ходе судебного заседания Буше признался, что в возрасте 17 лет изнасиловал 12-летнюю девочку. Суд пошел навстречу спортсмену, разрешив ему подать заявление о меньшем обвинении. Изначально ему инкриминировали совершение преступления сексуального характера первой степени, за что американцу грозило до 25 лет тюрьмы.

Буше известен по выступлениям за клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс», «Нэшвилл Предаторс» и «Ванкувер Кэнакс». В составе омского «Авангарда» он стал первым хоккеистом из США, который выиграл Кубок Гагарина.

Анастасия Борисова
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