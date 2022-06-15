Осужденного за изнасилование хоккеиста из США захотели в КХЛ

Совершивший изнасилование хоккеист Рид Буше получил предложение от минского «Динамо»

Изнасиловавший несовершеннолетнюю девочку американский хоккеист Рид Буше получил предложение от минского «Динамо». Об этом сообщает Metaratings.ru

По информации источника, белорусский клуб рассматривает нападающего в качестве усиления на следующий сезон. Отмечается, что стороны находятся в процессе переговоров.

1 февраля Буше приговорили к одному году тюрьмы условно в США. Ему был назначен испытательный срок в четыре года. После этого «Локомотив» расторг контракт с осужденным игроком.

13 декабря прошлого года в ходе судебного заседания Буше признался, что в возрасте 17 лет изнасиловал 12-летнюю девочку. Суд пошел навстречу спортсмену, разрешив ему подать заявление о меньшем обвинении. Изначально ему инкриминировали совершение преступления сексуального характера первой степени, за что американцу грозило до 25 лет тюрьмы.

Буше известен по выступлениям за клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс», «Нэшвилл Предаторс» и «Ванкувер Кэнакс». В составе омского «Авангарда» он стал первым хоккеистом из США, который выиграл Кубок Гагарина.