Россиянам рассказали о провоцирующих рак вкусных и популярных продуктах

Профессор Заридзе: колбасу и ветчину признали канцерогенными продуктами

Президент Противоракового общества России, заведующий отделом клинической эпидемиологии «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», профессор Давид Заридзе назвал россиянам вкусные и популярные, но провоцирующие рак продукты. О том, что лучше исключить из меню, эксперт рассказал изданию «Доктор Питер».

Давид Заридзе обратил внимание, что в 85 процентах случаев рака его причиной стал образ жизни. Важную роль играет то, насколько человек активен, сколько он отдыхает, есть ли у него вредные привычки, питание и состояние окружающей среды.

«Есть международное агентство по исследованию рака, на одном из заседаний рабочей группы, на котором я присутствовал, оценивали канцерогенность различных продуктов питания, — рассказал профессор Заридзе. — Однозначно канцерогенным фактором признали обработанные мясные продукты. К ним относятся колбаса, ветчина, сосиски. В нашей стране их очень уважают. Речь идет не о том, чтобы не прикасаться к таким продуктам, но уж точно они не должны быть основной едой».

По мнению эксперта, скорее всего, канцерогенным является красное мясо, то есть все мясо, кроме птицы и рыбы. И хотя сведения об этом продукте неоднозначные, есть данные, что риск рака повышается.

«Питаться надо простыми овощами, побольше зелени, фруктов. Это реально снижает риск возникновения онкологии, — уверен профессор. — Питание должно быть разнообразным, без табу, просто делать упор на растительной пище, рыбе, птице. При этом переход на правильное питание уже после установленного диагноза также улучшает прогнозы. Хорошо работает это в комплексе со снижением веса и увеличением физической активности».

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