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Checkmate получит отклоняющееся во все стороны сопло

Истребитель пятого поколения Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны

Фото: UAC / Globallookpress.com

Однодвигательный легкий тактический истребитель пятого поколения Checkmate, разрабатываемый в России, получит отклоняющееся во все стороны сопло. Об этом говорится в патенте, опубликованном компанией «Сухой», передает РИА Новости.

«Поворотное реактивное сопло двигателя самолета располагается по оси симметрии фюзеляжа и используется для управления и балансировки в полете», — говорится в документе. Отмечается, что оно может быть как отклоняемым вертикально вверх-вниз, так и всеракурсным.

В «Ростехе» пояснили, что сопло улучшит взлетно-посадочные характеристики и обеспечит истребителю сверхманевренность. Как отмечает агентство, серийных однодвигательных самолетов с всеракурсным соплом двигателя ранее в мире не выпускалось. Кроме того, это повысит адаптивность авиационной платформы и позволит конфигурировать самолет в соответствии с пожеланиями заказчика.

В марте модель российского однодвигательного истребителя Checkmate прошла испытания в аэродинамических трубах.

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Марина Совина
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