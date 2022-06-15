В России оценили слова Медведева об исчезновении Украины

Политолог Гращенков: постом об исчезновении Украины Медведев приглашает Киев к переговорам

Своей публикацией заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал акцент на том, что именно США не заинтересованы в сохранении украинской государственности. Тем самым Медведев завуалированно пригласил Украину к переговорам, считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. В беседе с «Лентой.ру» он оценил пост Дмитрия Медведева.

Опасные отношения

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнение в том, что Украина будет существовать через два года. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Поводом для заявления политика стала информация, что Украина хочет получить от США соглашение о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ) по ленд-лизу с оплатой через два года.

А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно — они настолько вложились в проект "анти-Россия", что все остальное для них пустяк… Дмитрий Медведев зампред Совета безопасности

«Медведев сделал акцент на том, что именно США не заинтересованы в сохранении украинской государственности. Это предостережение для Украины, что если они продолжат "ложиться" под Америку, то страну могут поделить. Своим постом Медведев намекает, что если Украина будет надеяться на поставки оружия и финансовой помощи именно США, которые могут накачать оружием и потом отказаться от этого "проекта", то, оставшись с оружием, но без поддержки, Украина может столкнуться с очередным боевым противостоянием и потерять себя как государство», — считает Гращенков.

Призыв к переговорам

В публикации Дмитрия Медведева может быть зашифровано приглашение к мирным переговорам, считает политолог.

Дух мирных переговоров витает в воздухе. Возможно, Медведев очень аккуратно на них намекает Илья Гращенков политолог

«Возможно, это завуалированное приглашение к мирным переговорам, потому что ультиматумом здесь является тот факт, что Украина перестанет существовать. Вот пока она не перестала, нужно договориться. Это может подразумевать Медведев», — заявил Гращенков.

Карта будущего Украины

Политолог рассказал, что ранее некоторые политики из разных стран представляли общественности карту, на которой изображено возможное будущее Украины.

«На этой карте часть Украины переходит России. Центральная часть Украины с Киевом подразумевается, что может стать самостоятельной, но изменит свой политический вектор и станет менее прозападной. В таком случае встает вопрос о существовании небольшой части Украины на Западе, но даже в этом случае есть те, кто считают, что на эту территорию будут претендовать Польша, Румыния и Венгрия. Понятно, что это сценарий, который на сегодняшний день не сильно прослеживается», — заключил он.

Я подчеркну, что это не моя точка зрения, а есть такая картина мира, по которой Украина может раствориться Илья Гращенков политолог

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что в российско-украинских переговорах пока нет изменений, в них «все заглохло». Представитель Кремля напомнил, что последняя очная встреча представителей Москвы и Киева состоялась 29 марта в Стамбуле. Затем 15 апреля российская сторона передала украинской проект мирного соглашения, который до сих пор остался без ответа.