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Минобрнауки заявило о невозможности отказа от бакалавриата и магистратуры

Замглавы Минобрнауки Кучеренко исключил полный отказ от бакалавриата и магистратуры

Фото: Shutterstock

После введения в России новой системы образования и ухода от Болонской системы страна не сможет полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры. Об этом заявил замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко, его цитирует ТАСС.

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

«Полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры мы сегодня не можем по ряду причин. Во-первых, несколько миллионов наших граждан получили дипломы бакалавра, и их нельзя лишать возможности продолжать обучение, если они в течение своей жизни захотят это обучение продолжить», — сказал Кучеренко.

По его словам, модернизация системы образования в России не означает ее изоляции от внешнего мира.

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7 июня в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в стране после введения новой системы образования сохранятся бакалавриат и магистратура. По его словам, университеты могут отказаться от них в пользу специалитета. Позднее ректор МГУ Виктор Садовничий предложил сохранить в России бакалавриат для ряда направлений и иностранных студентов.

Россия может перейти к собственной национальной системе образования в ближайшие несколько лет, уверен министр науки и высшего образования Фальков. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, правильным будет разработать новую эффективную систему с учетом современных и советских практик.

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Анастасия Шейкина
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