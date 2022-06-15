Минобрнауки заявило о невозможности отказа от бакалавриата и магистратуры
После введения в России новой системы образования и ухода от Болонской системы страна не сможет полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры. Об этом заявил замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко, его цитирует ТАСС.
Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.
Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.
Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.
Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.
«Полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры мы сегодня не можем по ряду причин. Во-первых, несколько миллионов наших граждан получили дипломы бакалавра, и их нельзя лишать возможности продолжать обучение, если они в течение своей жизни захотят это обучение продолжить», — сказал Кучеренко.
По его словам, модернизация системы образования в России не означает ее изоляции от внешнего мира.
7 июня в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в стране после введения новой системы образования сохранятся бакалавриат и магистратура. По его словам, университеты могут отказаться от них в пользу специалитета. Позднее ректор МГУ Виктор Садовничий предложил сохранить в России бакалавриат для ряда направлений и иностранных студентов.
Россия может перейти к собственной национальной системе образования в ближайшие несколько лет, уверен министр науки и высшего образования Фальков. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, правильным будет разработать новую эффективную систему с учетом современных и советских практик.