Садовничий предложил сохранить в России бакалавриат для отдельных направлений
Бакалавриат в России после выхода из Болонской системы можно сохранить для ряда направлений и иностранных студентов. С таким предложением выступил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, его цитирует ТАСС.
Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.
Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.
Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.
Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.
«Мы все [ректоры России] едины, что бакалавриат тоже имеет право существовать по отдельным направлениям, для иностранных студентов. Когда мы будем работать над новыми принципами, это усиление, совершенствование того, что у нас уже есть», — сказал Садовничий.
Помимо этого, он указал на готовность зарубежных рейтинговых агентств дискриминировать успехи российских университетов. Чтобы не допустить снижения качества образования в России, нужно реально оценивать достоинства и недостатки вузов на фоне изменяющейся международной образовательной среды, считает ректор МГУ.
7 июня в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате.
До этого глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в стране после введения новой системы образования сохранится бакалавриат и магистратура. По его словам, университеты могут отказаться от них в пользу специалитета. Россия может перейти к собственной национальной системе образования в ближайшие несколько лет, уверен министр.