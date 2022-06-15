Преемник Чубайса рассказал Путину о системных ошибках в «Роснано»

Глава «Роснано» Куликов на встрече с президентом РФ Путиным рассказал об ошибках компании

Председатель правления «Роснано» Сергей Куликов провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, рассказав о первых итогах работы новой команды, трансформации компании и ошибках, говорится в Telegram-канале «Роснано».

Темой встречи были результаты работы за прошлый год: компании удалось сократить долговую нагрузку на 20 миллиардов рублей и вернуть 50 миллиардов вложенных средств. «Также на встрече обсуждались подходы к работе с кредиторами и рынком, системные ошибки и роль представителей акционера и инвесторов в развитии компании, стратегические развилки на пути совершенствования системы технологического предпринимательства», — уточняется в посте.

Куликов был назначен на пост в «Роснано» в конце 2020 года, став преемником Анатолия Чубайса. До этого он занимал должность заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии.

В апреле Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить работу компании за 2010-2020 годы, когда ею руководил Чубайс. Руководитель корпорации сообщил, что за этот срок объем внешних заимствований «Роснано» превысил 290 миллиардов рублей. К концу 2020 года за компанией был долг в размере свыше 146 миллиардов рублей, расходы на обслуживание в 2010-2021 годах составили 126 миллиардов рублей.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2011 года. После того как правительство утвердило его отставку, он был назначен на пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями. В марте 2022 года, после начала военной операции на Украине, он покинул пост. По данным СМИ, позже Чубайса и его окружение начали проверять на коррупцию.

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