США ввели санкции против связанных с «Русским имперским движением» граждан

Минфин США ввел санкции против граждан России, Украины и Швеции

Министерство финансов США ввело санкции против граждан России, Украины и Швеции, двое из них связаны с «Русским имперским движением». Об этом сообщает РИА Новости.

В список американского Минфина попали гражданин Швеции Антон Тулин, россиянин Александр Жучковский и украинец Станислав Шевчук. Утверждается, что Шевчук и Жучковский связаны с националистической организацией.

Ранее Минфин США ввел персональные санкции против представителя МИД России Марии Захаровой, вице-премьера Дмитрия Григоренко и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. Также в санкционные списки министерства попала горно-металлургическая компания «Северсталь» и ее владелец, миллиардер Алексей Мордашов.