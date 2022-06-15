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США ввели санкции против связанных с «Русским имперским движением» граждан

Минфин США ввел санкции против граждан России, Украины и Швеции

Фото: Jim Bourg / Reuters

Министерство финансов США ввело санкции против граждан России, Украины и Швеции, двое из них связаны с «Русским имперским движением». Об этом сообщает РИА Новости.

В список американского Минфина попали гражданин Швеции Антон Тулин, россиянин Александр Жучковский и украинец Станислав Шевчук. Утверждается, что Шевчук и Жучковский связаны с националистической организацией.

Ранее Минфин США ввел персональные санкции против представителя МИД России Марии Захаровой, вице-премьера Дмитрия Григоренко и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. Также в санкционные списки министерства попала горно-металлургическая компания «Северсталь» и ее владелец, миллиардер Алексей Мордашов.

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Виктория Кондратьева
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