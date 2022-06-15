Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле заявили о необходимости диалога между Россией и США

Песков заявил, что диалог России с США необходим и должен строиться на взаимоуважении

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Диалог между Россией и США необходим, но общение должно строиться на взаимоуважении, взаимной выгоде и неделимости безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что в этих принципах и состоят новые надежды, однако «это тема пока не ближней перспективы».

При этом Песков отметил, что симптомы обострения отношений с Западом были заметны еще в 2021 году во время встречи Путина с президентом США Джой Байденом в Швейцарии.

Ранее Песков заявил, что в настоящее время контакты между властями России и США фактически отсутствуют. В свою очередь посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков назвал минимальной возможность компромиссов в общении между Москвой и Вашингтоном.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Двое наемников из США попали в плен на Украине
Европа приготовилась спасать экономику по-новому
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» рассказал о первых гонорарах
Генералы НАТО рассказали о «жесткой силе» России
В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине
В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста
Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»
Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между Усиком и Джошуа
Названы необычные симптомы рака
Украина получит сотни тысяч долларов на средства химической защиты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.