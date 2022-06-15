В Кремле заявили о необходимости диалога между Россией и США

Песков заявил, что диалог России с США необходим и должен строиться на взаимоуважении

Диалог между Россией и США необходим, но общение должно строиться на взаимоуважении, взаимной выгоде и неделимости безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что в этих принципах и состоят новые надежды, однако «это тема пока не ближней перспективы».

При этом Песков отметил, что симптомы обострения отношений с Западом были заметны еще в 2021 году во время встречи Путина с президентом США Джой Байденом в Швейцарии.

Ранее Песков заявил, что в настоящее время контакты между властями России и США фактически отсутствуют. В свою очередь посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков назвал минимальной возможность компромиссов в общении между Москвой и Вашингтоном.