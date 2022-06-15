СК заявил о применении украинскими военными запрещенных боеприпасов

СК заявил о применении ВСУ запрещенных кассетных боеприпасов французского производства

Украинские военные при обстреле Донецка используют запрещенные нормами международного права кассетные боеприпасы французского производства. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Поясняется, что боеприпасы были переданы Киеву странами из блока НАТО. Также следователи указали, что артиллеристы ВСУ обучались применению таких снарядов у западных инструкторов.

СК отметил, что обстрелы кассетными снарядами направлены на нанесение ущерба гражданским, а не военным объектам на территории Донецка.

13 июня Донецк подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Пострадали 33 человека, пятеро погибли. Советник главы правительства ДНР Ян Гагин сообщил, что снаряды попали в людный рынок в центре города. Вечером 13 июня снаряд ВСУ попал в родильный дом в Донецке.