Трусова ответила на вопрос о смене спортивного гражданства

Фигуристка Трусова заявила, что не рассматривает возможность смены спортивного гражданства

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что не рассматривает возможность смены спортивного гражданства. Об этом сообщает Sport24.

Россиянка затруднилась ответить на вопрос о планах на дальнейшую карьеру. «Я не знаю, как все будет складываться. Я еще ни разу не выступала на соревнованиях после Олимпиады, не могу ничего сказать», — добавила она.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Трусова установила историческое достижение, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. По итогам личного турнира она завоевала серебряную награду. Чемпионкой стала другая россиянка, Анна Щербакова.

Трусова — первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного сальхова, тулупа и лутца в рамках официальных соревнований. На счету фигуристки, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, бронза чемпионата мира и две бронзовые медали первенства Европы.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.