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Трусова ответила на вопрос о смене спортивного гражданства

Фигуристка Трусова заявила, что не рассматривает возможность смены спортивного гражданства
Александра Трусова

Александра Трусова. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что не рассматривает возможность смены спортивного гражданства. Об этом сообщает Sport24.

Россиянка затруднилась ответить на вопрос о планах на дальнейшую карьеру. «Я не знаю, как все будет складываться. Я еще ни разу не выступала на соревнованиях после Олимпиады, не могу ничего сказать», — добавила она.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Трусова установила историческое достижение, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. По итогам личного турнира она завоевала серебряную награду. Чемпионкой стала другая россиянка, Анна Щербакова.

Трусова — первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного сальхова, тулупа и лутца в рамках официальных соревнований. На счету фигуристки, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, бронза чемпионата мира и две бронзовые медали первенства Европы.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Алексей Гусев
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