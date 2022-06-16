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У берегов российского курорта произошло подводное землетрясение

Подводное землетрясение произошло в Черном море в 50 километрах от берега Анапы

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Черном море в 50 километрах от берега Анапы произошло землетрясение. Об этом сообщает «КП — Кубань» со ссылкой на МЧС по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, 16 июня в 6:50 утра сейсмостанция Анапы зарегистрировала подводные толчки на глубине 10 километров. Их магнитуда по шкале Рихтера составила 4 единицы.

Жители российского курорта написали в соцсетях, что почувствовали толчки. У некоторых из них качалась мебель.

Предварительно установлено, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Территорию курорта и его объекты жизнеобеспечения проверили 13 бригад спасателей, подчеркнули в МЧС.

Это уже не первое землетрясение в России за последний месяц. Днем 8 июня сильные толчки с магнитудой в 8,4 балла зафиксировали в Байкале. Во время землетрясения в городах, расположенных в десятках километров от озера, людей на верхних этажах домов сбивало с ног. 30 мая в Адлерском районе Сочи зарегистрировали толчки магнитудой 3,5. Землетрясение произошло в Черном море в шести километрах от берега на глубине 10 километров.

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Константин Лысяков
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