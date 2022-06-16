Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Пиво улучшило микробиоту кишечника

В Новом университете Лиссабона показали благотворное влияние пива на кишечный микробиом

Фото: Shutterstock

Ученые Нового университета Лиссабона в Португалии показали, что пиво может благотворно влиять на микробиом кишечника, снижая риск кишечных заболеваний. В то же время авторы пилотного исследования (с небольшим количеством участников), опубликовавшие результаты в ACS Journal of Agriculture and Food Chemistry, рекомендуют употреблять безалкогольное пиво, поскольку спиртное даже в малых дозах является вредным для организма.

В двойном слепом контролируемом испытании участвовали 22 здоровых мужчины, их разделили на две группы, в одной из которых участники выпивали 11 унций, или 330 миллилитров, лагера (алкогольного или безалкогольного) за ужином в течение четырех недель. Во время исследования специалисты отслеживали такие показатели здоровья как вес, индекс массы тела и биохимические маркеры состояния сердца и метаболизма. Микробиоту кишечника анализировали с помощью секвенирования гена 16S рРНК, участвующего в сборке рибосом у прокариотических организмов.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Хотя показатели здоровья не изменились, у обеих групп наблюдалось увеличение бактериального разнообразия в кишечнике и большой уровень фекальной щелочной фосфатазы, что указывало на улучшение функционирования ЖКТ.

Предыдущее перекрестное исследование продемонстрировало, что употребление безалкогольного светлого пива мужчинами и женщинами в течение 30 дней приводило к увеличению разнообразия микробиома кишечника. Однако в случае алкогольного напитка такого эффекта не наблюдалось.

Авторы работы предполагают, что результаты обеих работ отличаются из-за различного дизайна исследований. Согласно их выводам, употребление одной бутылки пива, независимо от содержания в ней алкоголя, может быть полезным для кишечного микробиома и здоровья кишечника мужчин. Этот эффект опосредуется не самим спиртом, который вреден даже в незначительных количествах, а содержащимися в пиве полифенолами, поэтому безалкогольное пиво является лучшим вариантом.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Россия допустила остановку «Северного потока»
Россиянам представят новое приложение
Украина заявила о готовности вернуть Крым с помощью западного оружия
Участник попытки пересадить чиновников на российские авто назвал причину неудачи
Финские супермаркеты в России превратят в «Перекресток»
Россия модернизирует «антидронные чемоданчики»
В Центробанке оценили необходимость специального ослабления рубля
Сотни домов и детский сад в российском регионе остались без света
В ЛНР обвинили Украину в срыве эвакуации из Северодонецка
Россиянам назвали способ сэкономить при проведении перепланировки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.