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Лавров заявил о готовности дать Украине «членство в члены»

Глава МИД России Лавров заявил о готовности дать Украине «членство в члены»

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) заявил, что дал бы Украине «членство в члены», отвечая на вопрос журналиста НТВ Ирады Зейналовой. Фрагмент интервью приводят «Известия».

Во время интервью Зейналова, обсуждая возможный статус Украины как кандидата на вхождение в ЕС, спросила, стоит ли давать ЕС Украине «членство в члены».

Глава внешнеполитического ведомства поддержал ляп интервьюера и согласился с Зейналовой.

«Я бы дал ей членство в члены», — улыбнулся Лавров.

В ходе интервью Лавров также заявил, что поставленные Киеву западными странами зенитные и противотанковые ракетные комплексы Javelin и Stinger уже продаются на украинском черном рынке.

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Варвара Кошечкина
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