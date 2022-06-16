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Лавров заявил об исчезновении контактов с Европой из приоритетов России

Глава МИД Лавров заявил, что контакты с Европой сейчас исчезли из приоритетов России

Фото: Globallookpress.com

На данный момент контакты с Европой исчезли из приоритетов России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Москва всегда работала и на запад, и на восток, на север и юг. «Просто, когда Запад прекратил все контакты, объективно мы работаем с Востоком, как и работали, расширяем контакты с Востоком, как расширяли», — уточнил он.

Лавров подчеркнул, что в абсолютном измерении контакты российской стороны растут, а в относительном — Европа исчезла из приоритетов.

Ранее Лавров заявил, что поставленные Киеву западными странами зенитные и противотанковые ракетные комплексы Javelin и Stinger уже продаются на украинском черном рынке. По его словам, вооружения всплыли и в Албании, и в Косове.

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Виктория Кондратьева
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