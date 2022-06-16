В Рособрнадзоре назвали условие отмены ЕГЭ

В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ можно отменить, если будет предложен новый механизм

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России можно отменить в случае, если будет предложен новый понятный всем механизм. Такое условие отказа от итоговой аттестации назвал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

«ЕГЭ могут отменить только в том случае, если предложат что-то стоящее взамен, понятную модель. Эта модель будет понятна вузам, учителям, школьникам и экспертам, а также законодателям», — сказал Музаев. По его словам, заявления об отмене ЕГЭ можно считать популистскими: они нацелены для набора голосов и лайков в социальных сетях.

Ранее в Рособрнадзоре предсказали падение среднего балла итоговой аттестации в 2022 году. Причиной этому, по утверждению Музаева, является снижение образовательных стандартов.

В ведомстве также заявили, что ЕГЭ для учеников выпускных классов после отказа от Болонской системы образования сохранится. Экзамен является национальным и построен полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования, сообщили в Рособрнадзоре.

В 2022 году досрочный период сдачи ЕГЭ вместе с резервными днями прошел с 21 марта по 18 апреля. Основной период в России продлится с 26 мая по 2 июля. Помимо этого, для выпускников предусмотрен дополнительный период сдачи экзаменов в сентябре.