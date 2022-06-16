Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«Газпром» сократил поставки газа во Францию

Французская Engie сообщила о сокращении поставок газа из России

Фото: Shutterstock

Французская газовая компания Engie сообщила, что отметила сокращение поставок газа из России 15 июня на фоне последних ограничений экспорта, однако ее клиентов это не задело, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Мы внимательно следим за ситуацией», — указал пресс-секретарь компании.

16 июня также стало известно, что уведомление о сокращении объемов поставок российского газа получила от «Газпрома» австрийская энергетическая компания OMV. Немецкий концерн Uniper тоже объявил, что получил топлива из России на 25 процентов меньше, чем предусмотрено контрактом.

В середине июня российская компания объявила, что из-за проблем с оборудованием ограничена в возможностях прокачки газа по «Северному потоку». В начале торгов 16 июня цены на газ в Европе превысили 1450 долларов за тысячу кубометров.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Россия допустила остановку «Северного потока»
Россиянам представят новое приложение
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за пожаренного на Вечном огне мяса
Украина заявила о готовности вернуть Крым с помощью западного оружия
Участник попытки пересадить чиновников на российские авто назвал причину неудачи
Финские супермаркеты в России превратят в «Перекресток»
Россия модернизирует «антидронные чемоданчики»
В Центробанке оценили необходимость специального ослабления рубля
Сотни домов и детский сад в российском регионе остались без света
В ЛНР обвинили Украину в срыве эвакуации из Северодонецка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.