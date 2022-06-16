«Газпром» сократил поставки газа во Францию

Французская Engie сообщила о сокращении поставок газа из России

Французская газовая компания Engie сообщила, что отметила сокращение поставок газа из России 15 июня на фоне последних ограничений экспорта, однако ее клиентов это не задело, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Мы внимательно следим за ситуацией», — указал пресс-секретарь компании.

16 июня также стало известно, что уведомление о сокращении объемов поставок российского газа получила от «Газпрома» австрийская энергетическая компания OMV. Немецкий концерн Uniper тоже объявил, что получил топлива из России на 25 процентов меньше, чем предусмотрено контрактом.

В середине июня российская компания объявила, что из-за проблем с оборудованием ограничена в возможностях прокачки газа по «Северному потоку». В начале торгов 16 июня цены на газ в Европе превысили 1450 долларов за тысячу кубометров.