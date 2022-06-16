Наряд Киркорова на ПМЭФ развеселил фанатов

Певец Филипп Киркоров посетил ПМЭФ в ярком костюме Dolce&Gabbana и развеселил фанатов

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров посетил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и удивил фанатов своим внешним видом. Соответствующие кадры и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

55-летний артист объявил на мероприятии о том, что он планирует построить торгово-развлекательный комплекс в Ленинградской области. Для выхода в свет певец выбрал костюм итальянского бренда Dolce&Gabbana, который состоит из черных брюк и белого пиджака с принтом в виде кружева. Его образ дополнили мокасины, очки и бабочка с бахромой.

Подписчиков развеселил яркий наряд Киркорова, о чем они принялись высказываться в комментариях под постом. «Без кружевных пиджаков никак?», «Уже не знает, что с собой сделать! Ужас», «Ну и прикид для экономического форума», «Ну и видок», «Интересно, а Филипп может нормально одеваться?», «Павлин, а не мужчина», — высказывались поклонники.

В августе 2021 года Филипп Киркоров пришел на музыкальную премию «Новая волна» в надувном жилете Louis Vuitton за 262 тысячи рублей с монограммой бренда. Папарацци запечатлели музыканта в безрукавке, дизайн которой напоминает накачанные воздухом подушки. Верхняя одежда выполнена из прозрачного пластика и канвы.