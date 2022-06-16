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Полина Гагарина стала ведущей нового шоу на ТНТ

Певица Полина Гагарина стала ведущей утреннего шоу «Модные игры» на телеканале ТНТ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известная российская певица Полина Гагарина стала ведущей нового утреннего шоу «Модные игры» на телеканале ТНТ. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу канала.

В рамках программы перед членами жюри предстанут профессиональные стилисты и любители. Участникам выпусков предстоит пройти оценку их внешнего вида, собрать образ из случайных вещей, а также выполнить задание от приглашенной знаменитости. Задача экспертов — догадаться, кто из гостей является стилистом по профессии, а кто — по призванию. В роли жюри выступят юморист Антон Шастун, блогерша Карина Нигай и стилистка Алина Герман.

Гагарина, комментируя свою работу в программе, заявила, что в передачу приходят «безусловно талантливые люди». «Что самое классное, так это то, как они транслируют себя в своем стиле, делятся своим видением прекрасного и общаются с нашими экспертами», — высказалась она об участниках шоу.

Отмечается, что победитель получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Премьера шоу запланирована на 18 июня.

Ранее сообщалось, что Полина Гагарина посетила премию телеканала RU.TV в откровенном платье люксового бренда. Перед этим в аналогичном наряде выходила в свет американская актриса Меган Фокс.

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Маргарита Щигарева
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