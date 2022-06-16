Военный эксперт оценил вероятность окончания холодной войны

Военный эксперт Козин счел невозможным предотвращение холодной войны

Член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации, кандидат исторических наук Владимир Козин оценил в разговоре с «Лентой.ру» вероятность окончания холодной войны. По его мнению, она так и не закончилась, и вступила во вторую, более опасную фазу.

«К сожалению, в нынешних условиях это невозможно», — высказался Козин и назвал ряд причин.

Почему нельзя предотвратить холодную войну

Во-первых, в виду событий на Украине в Европе была и остается напряженность, во-вторых, во многих странах мира до сих пор существуют американские биолаборатории, которые нельзя проконтролировать, так как США отказываются предоставлять информацию о них мировому сообществу, убежден Козин. Он также отметил, что в Европе и на азиатской части Турции с середины 50-х годов прошлого века действуют американские базы, где размещено американское тактическое ядерное оружие, которое модернизуется.

«С 2004 года действует операция ВВС НАТО под кодовым названием "Балтийское воздушное патрулирование", где задействованы самолеты-носители ядреного оружия. Кроме того, американцы регулярно направляют в Европу свою тяжелую стратегическую авиацию, сертифицированную для доставки ядерного оружия стратегического назначения», — перечислил Козин.

По словам военного эксперта, такого рода негативных факторов очень много и нет никаких предпосылок для их устранения. Он напомнил, что в декабре прошлого года Россия направила в НАТО, Европейский Союз и ОБСЕ предложения о гарантиях безопасности в Европе и мире в целом. «Ответ Запада со всех сторон был отрицательный, поэтому, увы, перспективы устранения второй фазы холодной войны на данном этапе фактически равны нулю», — подчеркнул Козин.

«Поэтому холодная война не закончилась. Коллективный Запад не хочет ее ликвидировать или договариваться о том, чтобы она была прекращена. Можно предположить, что предстоящий саммит НАТО в Мадриде, который должен состояться в конце июня, не разработает рецептов для ее устранения. Скорее наоборот: он примет решения, способствующие ее продолжению», — подытожил эксперт.

Ранее Козин назвал отличительные отличия второй фазы холодной войны от первой, а шведские эксперты пришли к выводу, что риск ядерного конфликта достиг наивысшего уровня со времен холодной войны, поскольку страны «ядерного клуба» начинают активно наращивать свои арсеналы.