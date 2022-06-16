Появились кадры с места крушения легкомоторного самолета в российском регионе

МЧС опубликовало кадры из Тюменской области, где упал легкомоторный самолет

Появились фото разбившегося в городе Ялуторовске Тюменской области легкомоторного одноместного самолета. Кадры с места крушения в четверг, 16 июня, опубликовало главное управление МЧС по российскому региону.

На место падения прибыли семеро спасателей. Они вытащили пилота из воздушного судна и передали бригаде скорой помощи. Мужчина госпитализирован с различными травмами.