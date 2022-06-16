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Названы сроки окончания пандемии COVID-19

Вирусолог Альтштейн спрогнозировал окончание пандемии COVID-19 осенью 2022 года

Фото: Kirill Braga / Reuters

Вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн усомнился в разговоре с «Лентой.ру» в том, что в 2022 году еще возможны значительные подъемы заболеваемости COVID-19.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в текущем году, так как большое число людей еще не встретилось с вирусом ни вакцинальным, ни естественным путем.

По словам профессора, еще возможны подъемы заболеваемости вариантами омикрона BА.4, BА.5, но на общем фоне они будут незначительными. «Заболеваемость еще довольно высокая — близка к 500 тысячам в мире, но есть определенная тенденция к снижению. Я думаю, что осенью все это должно приостановиться», — отметил Альтштейн.

Он также обратил внимание на то, что окончание пандемии не будет означать полное уничтожение вируса, просто закончатся вспышки с высокими цифрами. «По-видимому, мы дальше будем жить с омикроном — удачный для вируса вариант. А в целом летальность заболеваний, вызванных этим вирусом, не такая уж и большая — в среднем по миру оценивается в 0,35 процента», — подытожил вирусолог.

15 июня оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил о выявлении минимального числа случаев заражения коронавирусом с 13 апреля 2020 года — было зафиксировано 2718 заболевших за сутки.

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Екатерина Смирная
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