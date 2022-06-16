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В Минпросвещения ответили на вопрос о вводе обязательного ЕГЭ по истории

Министр просвещения Кравцов заявил, что обязательный ЕГЭ по истории вводить не планируется

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В России пока не планируется вводить обязательный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его цитирует ТАСС .

«Пока нет», — сказал он, отвечая на вопрос о вводе обязательного государственного экзамена по предмету.

В четверг, 16 июня, глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал условие отмены ЕГЭ в России. По его словам, для этого необходимо предложить новый понятный всем механизм, который будет оценивать знания выпускников.

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В марте стало известно, что в России введут единый обязательный курс истории для всех студентов, в том числе из отраслевых и творческих вузов. По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, «без истории нельзя сформировать картину мира ни у айтишника, ни у инженера».

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Анастасия Шейкина
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