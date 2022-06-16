Стало известно о погибших от опасной лихорадки в России

В Ростовской области два человека скончались от крымской геморрагической лихорадки

Свыше 2,3 тысячи человек в текущем году обратились в больницы Ростовской области из-за укусов клещей, на территории также подтвердились девять случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Уже известно, что из-за опасной лихорадки два человека скончались в Новошахтинске, пояснили в ведомстве. Кроме того, в Ростове-на-Дону и Шахтах обнаружили четыре случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Девять лабораторно подтвержденных случаев Ку-лихорадки выявили в Сальске, Сальском и Ремонтненском районах, добавили в ростовском управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве указали, что из 2,3 тысячи обратившихся к медикам — 928 несовершеннолетних. Больше всего укусов клещей было зарегистрировано в Ростове-на-Дону, Шахтах, Таганроге, Волгодонске, Новошахтинске. По числу укушенных клещами также лидируют Семикаракорский, Сальский, Песчанокопский и Неклиновский районы.

Крымской геморрагической лихорадкой называют острое инфекционное заболевание человека, передающееся через укусы клещей.

Ранее врач Михаил Каган посоветовал отказаться от вазелина и спичек при самостоятельном удалении клеща.

Если клещ остался незамеченным, на теле человека может появиться сыпь, добавил врач. В таком случае он рекомендовал незамедлительно обратиться в больницу. У пострадавшего также может быть лихорадка, усталость, боль в мышцах, суставах и в голове.