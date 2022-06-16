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Непобежденный в UFC россиянин Магомедшарипов высказался о завершении карьеры

Российский боец MMA Магомедшарипов объяснил завершение карьеры проблемами со здоровьем
Забит Магомедшарипов

Забит Магомедшарипов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Забит Магомедшарипов высказался о своем решении завершить спортивную карьеру. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Cрывы боев, а затем проблемы со здоровьем — все это не давало выступить раньше. Сейчас хоть и восстановился, но чувствую себя уже не так, как раньше», — объяснил он. Непобежденный в UFC россиянин также поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

О завершении спортсменом карьеры стало известно ранее 16 июня. Последний поединок в рамках UFC Магомедшарипов провел в ноябре 2019 года на турнире в Москве. Тогда россиянин победил американца Келвина Кэттара единогласным решением судей.

Магомедшарипов присоединился к UFC в сентябре 2017 года. В организации он выиграл шесть из шести боев. Всего на счету россиянина 18 побед при одном поражении в MMA.

Алексей Гусев
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