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В Минспорта высказались о будущем России на международной арене

Министр спорта Матыцин выразил уверенность, что Россия вернется на международную арену

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Министр спорта Олег Матыцин высказался о будущем России на международной арене. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы видим, что международный спорт уже начал понимать: без России у них нет нормального развития. Поэтому рано или поздно мы сможем вернуться на международную арену», — заявил он. Матыцин выразил уверенность, что Россия готова справляться даже с самыми серьезными вызовами.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объяснил рекомендации организации по недопуску российских спортсменов до соревнований. «Наши действия, с одной стороны, — санкции, с другой — защитные меры», — заявил он.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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