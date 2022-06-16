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Алиев отправил Минскую группу ОБСЕ «на пенсию»

Президент Азербайджана Алиев заявил об отсутствии необходимости в Минской группе ОБСЕ

Фото: Globallookpress.com

Для решения карабахского конфликта нет необходимости в Минской группе (МГ) ОБСЕ. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IX Глобального Бакинского форума, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Алиев усомнился в возможности сотрудничества между Россией, США и Францией внутри Минской группы после начала военной операции на Украине. «Нам уже сообщили о том, что институт сопредседателей Минской группы больше не будет функционировать. Им уже пора на пенсию», — сообщил он.

Политик также заверил, что Азербайджан уже решил конфликт непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на основе Мадридских принципов, подготовленных Минской группой.

«Таким образом, я хочу изъявить нашу позицию, заключающуюся в том, что любые спекуляции в Армении или в какой-то другой стране по поводу МГ ОБСЕ вызывают в Азербайджане лишь раздражение», — заключил глава государства.

Ранее азербайджанская сторона перечислила проблемы в нормализации отношений Баку и Еревана, среди которых упоминалось отстаивание Арменией особого статуса для НКР.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян решил подписать мирный договор с Азербайджаном, чтобы покончить с экономической и транспортной изоляцией страны. Вскоре и Ереван, и Баку создали комиссии по делимитации общей границы, а также начали обсуждать условия заключения мира.

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