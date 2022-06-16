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Участник попытки пересадить чиновников на российские авто назвал причину неудачи

Политик Надеждин объяснил провал попытки пересадить чиновников на «Волги» их качеством

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Политик Борис Надеждин, который в 1997—1998 годах был советником первого вице-премьера Бориса Немцова, известного своим стремлением пересадить российских чиновников на «Волги», назвал причинами неудачи того начинания низкое качество автомобилей по сравнению с иномарками, а также «неразвитым» чувством патриотизма у работников органов власти. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру», комментируя прозвучавшую на Петербургском экономическом форуме идею министра финансов Антона Силуанова пересадить чиновников на «Лады».

«Я в этом принимал непосредственное участие, — объяснил Надеждин. — Неудача заключалась в том, что у российского чиновника чувство патриотизма не настолько развито, чтобы ездить на каких-то российских машинах, если есть более хорошие иномарки. И это, кстати, относится не только к чиновникам. Посмотрите вокруг, много вы видите российских машин?»

При этом к словам Силуанова на ПМЭФ собеседник «Ленты.ру» отнесся скептически.

«По поводу "Лады": после того, как правительство разрешило выпускать их без подушек безопасности и стеклоподъемников, на них стало просто опасно ездить», — констатировал Надеждин, отметив при этом, что Силуанов лишь озвучил данную идею, но не предлагал поступить подобным образом.

Как сообщалось ранее, глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, комментируя слова Силуанова, заявил, что в верхней палате парламента ждут к себе министра на «Ладе».

Как Ельцин и Немцов пытались пересадить чиновников на «Волги»

Распоряжение президента Бориса Ельцина о запрете закупки иномарок для правительственных чиновников с целью сократить бюджетные расходы вступило в силу 1 апреля 1997 года. Его инициатором был занимавший тогда пост вице-премьера Борис Немцов.

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В конце концов задумка провалилась. Некоторые политики попробовали ездить на «Волгах», но постоянно жаловались на поломки и вскоре вернулись к импортным машинам. Не захотел менять Mercedes на продукцию отечественного автопрома и сам Ельцин. Уже через два года он издал указ об отмене своего распоряжения.

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Игорь Дмитров
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