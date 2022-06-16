Лавров предсказал появление военных баз НАТО в Финляндии и Швеции

Глава МИД Лавров: НАТО не прислушается к Швеции и Финляндии и развернет там вооружение

НАТО развернет дополнительное вооружение в Швеции и Финляндии после их вступления в альянс, несмотря на то, что эти страны выступают против иностранных военных баз. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Би-би-си», текст опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Лавров считает, что позицию Хельсинки и Стокгольма не будут учитывать при решении разместить на территории новых членов альянса военные базы. «Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что США планируют нарастить свое военное присутствие в Европе, что они еще не решили, будет оно постоянным, ротационным или постоянно-ротационным», — подчеркнул он.

Глава МИД РФ отметил, что в Пентагоне не станут прислушиваться к мнениям европейских чиновников, так как все решения принимаются только в Вашингтоне, а Финляндия и Швеция давно уже стали подчиненными англосаксам и не особенно считаются с мнением своего народа относительно вступления в НАТО.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО 18 мая на фоне продолжающейся с февраля спецоперации России на Украине. Пока рассмотрение на паузе из-за Анкары: там утверждают, что эти страны спонсируют курдские организации, признанные в Турции террористическими.

Президент России Владимир Путин заявлял, что членство Финляндии и Швеции в НАТО не вызовет угрозу, «но расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет ответную реакцию». Однако 15 июня генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО расширит свое присутствие на востоке, а большинство стран-членов согласились увеличить численность воинского контингента с батальонного до бригадного уровня.