Назван возможный срок запуска «Северного потока-2»

Аналитик Рыков счел возможным запуск «Северного потока-2» ближе к зиме

Сокращение поставок российского газа через «Северный поток-1» не приведет к запуску «Северного потока-2» в ближайшее время. Об этом «Ленте.ру» рассказал заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. Он также назвал возможные сроки ввода в эксплуатацию трубопровода.

По мнению специалиста, ситуация с поставками газа в Европу не самая критичная дли начала работы «Северного потока-2».

«Зачем запускать "Северный поток-2", когда вставляются палки в колеса много лет поставляющему и работающему "Северному потоку-1"? Там произошло существенное сокращение, практически в 2,5 раза только из-за того, что компания Siemens не стала возвращать из ремонта компрессор, который она должна по контрактам ремонтировать. Это может рассматриваться как намеренное сокращение поставок газа из России, поэтому включение второго потока выглядит в этих условиях совершенно нереально», — объяснил он.

В нынешних условиях нет перспектив. Но, может быть, ситуация ближе к зиме начнет еще больше обостряться, возможно, какие-то изменения произойдут. Но на данный момент нет Юрий Рыков заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов

Приток газа в Европу снизился до 40 процентов от общих мощностей трубопровода, сообщило Федеральное сетевое агентство Германии. Уточняется, что энергобезопасность страны обеспечена, а недостающие объемы компенсируются из других источников.

Ранее «Газпром» сообщил о проблемах с прокачкой газа в Европу. Это связано с тем, что компания не смогла своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА) от компании Siemens. Чтобы решить проблему, потребуется много времени, считает Юрий Рыков.

«Техника особая, чтобы ее обслуживать, необходима некоторая компетенция и некоторый опыт. Его нужно будет набрать, чтобы работать либо с этими турбинами, либо заменить их на другие. Это не такой быстрый процесс. Если это все будет продолжаться, поставки сократятся, тенденция именно такая. Ситуация на газовом рынке Европы будет все жестче, цены будут расти», — сказал аналитик.

Ранее председатель «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток-2» с технической точки зрения полностью готов для транспортировки газа в Европу.