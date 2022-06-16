Россия допустила остановку «Северного потока»

Постпред России Чижов допустил катастрофу для Германии из-за остановки «Северного потока»

Дальнейшие проблемы с ремонтом турбин могут привести к остановке «Северного потока», допустил постпред России в ЕС Владимир Чижов. Это будет катастрофа для Германии, сказал он РИА Новости.

В середине июня «Газпром» объявил, что из-за проблем с оборудованием ограничен в возможностях прокачки газа по «Северному потоку». 16 июня также стало известно, что уведомление о сокращении объемов поставок российского газа получила от «Газпрома» австрийская энергетическая компания OMV.

Немецкий концерн Uniper и французская газовая компания Engie тоже с этим столкнулись. «Газпром» не смог своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens, из-за чего поставки могут быть обеспечены в ограниченном объеме. В начале торгов 16 июня цены на газ в Европе превысили 1450 долларов за тысячу кубометров.