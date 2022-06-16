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Россия, Иран и Турция обсудили турецкую операцию на севере Сирии

Спецпредставитель Путина заявил, что РФ, Иран и Турция обсудили турецкую операцию в Сирии

Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Россия, Иран и Турция обсудили возможное проведение турецкой операции на севере Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева.

«Консультации продолжаются. Вчера были достаточно интенсивные контакты, практически со всеми делегациями мы переговорили — с иранскими, турецкими. Основное внимание, конечно, было приковано к намерению Турции провести военную операцию на территории Сирии», — рассказал он.

По словам Лаврентьева, российская сторона старалась убедить Анкару решить проблему мирными средствами, не прибегая к насилию.

Сейчас, как пояснил спецпредсавитель российского президента, стороны согласовывают параметры итогового заявления. Помимо этого, пройдут также консультации с наблюдателями — представителями Ливана, Ирака, Иордании.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве уверены, что новая операция Турции не будет способствовать стабильности и безопасности Сирии. По мнению пресс-секретаря президента России, новая турецкая спецоперация может подорвать безопасность Сирийской Арабской Республики.

До этого сообщалось, что вооруженные силы Турции и боевики Сирийской свободной армии (ССА) завершили подготовительные работы к новой операции в Сирии. На данный момент армия ожидает приказа Анкары для начала операции.

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Марина Совина
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